Ukrainsk rådgiver: Biden-kulegravning var præmis for opkald

Den ukrainske regering opfattede en undersøgelse af Biden som en betingelse for at komme i kontakt med Trump.

I ugerne efter Volodimir Zelenskijs indsættelse som præsident i Ukraine forsøgte hans stab at få etableret en kontakt til Det Hvide Hus og aftalt samtaler med præsident Donald Trump.

Men efter at have diskuteret muligheden med amerikanske embedsfolk stod det klart for ukrainerne, at der var en betingelse, der skulle opfyldes, før et telefonopkald mellem de to statsledere kunne gennemføres.

- Det stod klart, at Trump kun ville have kommunikation med os, hvis man kunne diskutere Biden-sagen, fortæller Serhij Lesjtjenko, der er rådgiver for Ukraines præsident.

Det skriver ABC News.

- Emnet blev fremhævet mange gange. Jeg ved, at de ukrainske embedsfolk forstod det sådan, tilføjer rådgiveren.

Trump har gentagne gange afvist, at han forsøgte at lægge pres på den ukrainske præsident under deres opkald.

Dog viser et opsummerende udskrift af deres samtale, der blev offentliggjort onsdag, at Trump direkte bad Zelenskij om en tjeneste. Efterfølgende omtalte han Joe Biden og dennes søn, Hunter.

Præsident Trump har ved flere lejligheder fremturet med udokumenterede påstande vedrørende Hunter Biden og hans forretninger i Ukraine. Blandt andet som bestyrelsesmedlem i energikonsortiet Burisma.

Disse forretninger foregik, mens Joe Biden i sin tid som vicepræsident var direkte ansvarlig for energipolitiske forhandlinger med Ukraine.

Trump mener, at Biden tvang den daværende ukrainske regering til at afskedige en offentlig anklager, der blandt andet undersøgte korruption i Burisma.

Det er dog blevet afvist, da fyringen af den offentlige anklager var et krav fra en række internationale aktører. Heriblandt EU, Den Internationale Valutafond og flere europæiske stats- og regeringschefer.

En whistleblower-klage samt afsløringer af samtalerne mellem Trump og Zelenskij førte onsdag til, at Demokraterne i Kongressen indledte en rigsretsproces mod Trump.

/ritzau/