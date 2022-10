Ukrainsk sociolog: Vi sejrer først, når det russiske imperium er opløst

Før eller siden vil den ukrainske hær tvinge Rusland ud af Ukraine. Verden har allerede været vidne til de første skridt efter Ukraines tilbageerobring af den nordøstlige Kharkiv-region for en måned siden. Ukraine vil erobre hele sit territorium tilbage. Men krigen slutter ikke der. For sejren over Rusland skal være langt mere vidtrækkende, hvis verden vil undgå fremtidige russiske aggressionskrige.

Sejren over Rusland vil først finde sted, når den russiske føderation med dens kludetæppe af små republikker falder fra hinanden. Først den dag vil Rusland ikke længere udgøre nogen trussel mod Ukraine og det øvrige Europa. Det mener den ukrainske sociolog Mychailo Wynnyckyj, som har skrevet bogen “Ukraines Maidan, Ruslands krig: En kronik og analyse af værdighedens revolution” om konfliktens begyndelse i 2014.