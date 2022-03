Ukrainsk toprådgiver: Krigen kan være slut i starten af maj

Krigen i Ukraine er formentlig slut i maj, når Rusland er løbet tør for ressourcer til at angribe sit naboland med.

Det siger Oleksij Arestovitsj, som er rådgiver for det ukrainske præsidentkontors stabschef, sent mandag.

Samtaler mellem repræsentanter fra Ukraine og Rusland, som Arestovitsj ikke personligt har været involveret i, har indtil videre ikke givet nogen større resultater.

Udover evakueringsveje for civile ud af flere ukrainske byer er parterne ikke nået til enighed om noget.

I en video offentliggjort af flere ukrainske medier siger Arestovitsj, at det nøjagtige tidspunkt for afslutningen på krigen vil afhænge af, hvor mange ressourcer Rusland er villig til at sætte i spil.

- Jeg tror, at vi senest i maj – i begyndelsen af maj – har en fredsaftale, måske endda meget tidligere. Vi får at se. Her nævner jeg de senest mulige datoer, siger Arestovitsj.

Han siger videre, at krisen i Ukraine lige nu står over for en skillevej med to mulige udgange.

- Der vil enten blive indgået en fredsaftale meget hurtigt - inden for en uge eller to - med tilbagetrækning af soldater og det hele.

- Eller også vil Rusland forsøge at samle flere soldater sammen, for eksempel syrere, i en periode, og når vi får slået dem tilbage, kan vi nå en aftale i midten af april eller sidst i april, siger Arestovitsj.

Et "fuldstændigt absurd" scenarie kunne også være, at Rusland sender nye værnepligtige ind i Ukraine efter en måneds træning, siger han.

Selv om han tror, at det er muligt at lande en fredsaftale, kan mindre sammenstød mellem ukrainere og russere finde sted det næste års tid, vurderer rådgiveren.

Krigen i Ukraine begyndte 24. februar, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, iværksatte, hvad han kalder en særlig militæroperation i nabolandet. Det er det største angreb på et europæisk land siden Anden Verdenskrig.

/ritzau/Reuters