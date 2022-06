Ukrainsk udbryderrepublik vil hente udenlandske soldater ind

Der er givet grønt lys for, at udenlandske soldater kan melde sig til hæren i udbryderrepublikken Donetsk.

Der kan være udenlandske soldater på vej til at slås på russisk side i Ukraine.

Lederen af den selverklærede folkerepublik Donetsk har nemlig underskrevet en lov, der gør, at udlændinge kan melde sig til folkerepublikkens hær, som står side om side med de russiske styrker i invasionen af Ukraine.

Det skriver Donetsk Nyhedsbureau ifølge dets russiske pendant, Tass.

Loven blev underskrevet af Denis Pusjilin. Han var en del kampen for selvstændighed fra Ukraine i 2014 og har siden 2018 stået i spidsen for udbryderrepublikken.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Statens Forsvarskomité i Donetsks Folkerepublik har givet mulighed for, at udlændinge kan indgå kontrakt om tjeneste i hæren med Indenrigsministeriet, skriver Donetsk Nyhedsbureau.

- Den pågældende resolution, nummer 114, blev offentliggjort mandag aften på hjemmesiden for Denis Pusjilin, chefen for republikken Donetsk.

Der åbnes dermed for, at for eksempel tjetjenske soldater kan komme til Ukraine og slås på den prorussiske side. Der har også tidligere været forlydender om, at syriske soldater kunne være på vej til at slutte sig til den prorussiske side i Ukraine.

Donetsk udgør sammen med regionen Luhansk det, som i daglig tale kaldes Donbas-området.

De to regioner erklærede sig begge som selvstændige folkerepublikker i 2014 efter den prorussiske ukrainske præsident Viktor Janukovytjs fald. Den status har dog nydt meget begrænset anerkendelse i det meste af verden.

Begge regioner har store mindretal af russisktalende borgere.

Og da den russiske præsident, Vladimir Putin, gav det grønne lys til, at hans styrker kunne krydse grænsen og invadere Ukraine 24. februar, var det da også under påskud af, at det russisk talende mindretal var ofre for et folkedrab i Donbas.

Ifølge ham ledes Ukraine af en "nynazistisk militærjunta", og Ruslands involvering i landet er ikke en krig eller en invasion, men derimod en "særlig militæroperation".

/ritzau/