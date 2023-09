Ukrainske droner slår ned nær russisk atomkraftværk

To ukrainske droner har natten til fredag ramt den russiske by Kurtjatov, der blandt andet er hjem for et atomkraftværk.

Det oplyser den russiske guvernør i regionen Kursk, Roman Starovojt, fredag morgen på beskedtjenesten Telegram.

Beredskabsmyndighederne er ved at efterforske omfanget af ødelæggelserne på henholdsvis en administrativ bygning og en beboelsesbygning.

Starovojt nævner intet om, hvorvidt atomkraftværket i byen er blevet ramt.

Russisk antiluftskyts har også fredag morgen haft travlt med at skyde en drone ned på vej mod hovedstaden Moskva.

Natten til torsdag blev Rusland ramt af, hvad nogle har beskrevet som det mest omfattende droneangreb siden krigens begyndelse i februar 2022.

Fire militære transportfly af typen Il-76 blev blandt andet beskadiget i et droneangreb på militærlufthavnen i den nordvestlige russiske by Pskov.

I den forbindelse sagde Ruslands udenrigsministerium i en udtalelse, at angrebene ikke ville "gå ustraffet hen". Og at dronerne ikke kunne have nået så langt ind over russisk territorium uden Vestens hjælp.

Den russiske sortehavsflåde meldte også om et angreb tidligt onsdag med en vanddrone på Sevastopol på den ukrainske halvø Krim, som Rusland har annekteret.

Pskov-regionen blev også ramt af et droneangreb i slutningen af maj.

I de seneste uger er Moskva og andre russiske regioner blevet ramt af flere formodede ukrainske droneangreb.

Myndighederne i Rusland melder jævnligt om angreb og forsøg på angreb, som ifølge Rusland bliver iværksat af Ukraine. Oftest er der tale om droneangreb, der ifølge russisk militær bliver afværget.

/ritzau/Reuters