Ukrainske myndigheder melder 16 såret i angreb på Kharkiv

Russiske missiler har tirsdag ramt et beboelsesområde i centrum af Kharkiv, Ukraines næststørste by.

16 personer er blevet såret, ligesom flere bygninger er blevet beskadiget, oplyser lokale embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Oleh Synjehubov, der er regionens guvernør, har via beskedtjeneste Telegram oplyst, at to kvinder er alvorligt tilskadekomne.

Han oplyser yderligere, at bygninger er blevet ødelagt, og at to russiske missiler har ramt den centrale del af byen.

- Angrebene var i byens centrum, har Kharkivs borgmester, Ihor Terekhov, ligeledes oplyst via Telegram.

- Nøjagtig hvor der ingen militær infrastruktur er, og præcis hvor der opholder sig indbyggere, fortsætter han.

Terekhov har oplyst til ukrainsk tv, at redningsarbejdere gennemgår bygningerne for at se, om flere personer er blevet ramt.

Kharkiv, der ligger i den nordøstlige del af landet, er jævnligt mål for angreb.

I sidste uge blev et hotel i Kharkiv ramt, hvor mere end 11 mennesker blev såret.

Myndighederne opfordrede tirsdag borgere i over 20 landsbyer i Kharkiv-regionen til at lade sig evakuere. Det skyldes ifølge myndighederne, at russiske angreb er taget til.

- I lyset af sikkerhedssituationen indfører vi påbud om evakuering af Kindrasjivska- og Kurylivska-lokalsamfundene i Kupjansk-distriktet, oplyste Oleh Synjehubov på sociale medier.

Russiske styrker indtog store dele af Kharkiv-regionen, da Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Siden har russerne tabt terræn i området, men de russiske angreb fortsætter.

