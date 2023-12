Ukrainske og russiske angreb dræber seks civile

Russiske angreb mod det sydlige Ukraine har dræbt fem civile søndag, oplyser ukrainske embedsfolk.

Samtidig siger russiskindsatte embedsfolk i den østukrainske by Horlivka, at en person er død i et ukrainsk angreb.

Russiske styrker forlod Kherson ved floden Dnepr og vestbredden af Dnepr for over et år siden, men har siden udsat mange områder for konstante angreb fra deres positioner på flodens østbred.

Dødsfaldene i Kherson er sket under en konstant beskydning af byen og regionen de seneste 24 timer, lyder det fra ukrainske embedsfolk.

Det regionale politi siger, at tre personer døde i angreb på en lejlighedsbygning og et privat hjem i Kherson, der er det administrative centrum i regionen af samme navn.

En kvinde døde i et droneangreb i en lille by syd for Kherson og en anden kvinde døde, da en by længere nordpå kom under heftig beskydning.

Oleksandr Tolokonnykov, der leder presseafdelingen i Khersons militæradministration, siger til et ukrainsk medie, at gas- og vandforsyningen er delvist afbrudt på grund af angrebene, der også har ramt en sundhedsfacilitet.

- Vinduerne var gået i stykker, bygningen var beskadiget, siger Tolokonnykov.

Omkring 600 kilometer nordøst for Kherson i byen Horlivka, som ligger i en del af Donetsk-regionen, som er under russisk kontrol, har ukrainske angreb ødelagt et indkøbscenter og adskillige andre bygninger.

Det siger en russiskinstalleret embedsmand.

Angrebet har dræbt en kvinde og såret seks civile, siger den russiskinstallerede borgmester i Horlivka, Ivan Prikhodko, på beskedtjeneste Telegram.

Reuters har ikke været i stand til uafhængigt at bekræfte hverken de russiske eller ukrainske meldinger.

Både Ukraine og Rusland afviser, at de går efter civile i krigen, som Rusland startede mod Ukraine i februar 2022. Begge sider har dog udført adskillige angreb på hinandens infrastruktur, hvilket er kritisk for begge landes militær.

/ritzau/Reuters