Putins annektering af det sydøstlige Ukraine er blevet mødt mod ukrainsk modoffensiv. Vesten må nu troværdigt afskrække Putin for at undgå brugen af taktiske atomvåben i Ukraine

Den russiske politiske elite sad alle i Kreml, mens Putin ved den formelle annektering af ukrainsk territorium holdt en anti-vestlig tale og beseglede Ruslands særlige historiske mission: At bekæmpe ur-fjenden USA og dets allierede.

Afsnit for afsnit sagde han ikke udsagn, vi eller de i Kreml i fredags ikke har hørt før – men kompositionen var usædvanlig og tonen dystopisk. Det er allerede en historisk tale - vi ved blot ikke endnu, hvad talen historisk bliver et monument over.