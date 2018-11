Ukrainske separatister vælger ledere i valg fordømt af Vesten

Vestlige regeringer mener, at søndagens valg i Donetsk og Lugansk underminerer Ukraines suverænitet.

Vælgerne i de russiskstøttede områder i det østlige Ukraine gik søndag til valg. Det skete for at vælge nye ledere i et valg, der anses som ulovligt af regeringen i Kiev og af vestlige lande.

Valget i Donetsk og Lugansk fandt sted, blot få måneder efter at den prorussiske premierminister i den selvudnævnte stat Folkerepublikken Donetsk, Aleksander Sakhartjenko, blev dræbt i et bombeangreb i Donetsk i august.

- I dag har vi bevist over for verden, at vi ikke alene kan kæmpe og vinde på slagmarken. Vi formår også at bygge en stat baseret på ægte demokratiske principper, siger 37-årige Denis Pusjilin, fungerende leder i Donetsk.

Foreløbige resultater natten til mandag viser, at Denis Pusjilin og Leonid Pasechnik, fungerende leder i Lugansk, fører stort med henholdsvis 57 procent af stemmerne og 70 procent af stemmerne.

Natten til mandag er omkring en tredjedel af stemmerne talt op.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, og den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har betegnet søndagens valg som "ulovligt og illegitimt". Det udtalte de søndag efter et møde med Ukraines præsident, Petro Porosjenko, i Paris.

- Disse såkaldte valg underminerer Ukraines territoriale integritet og suverænitet, udtaler Macron og Merkel i en erklæring.

Også Washington og Bruxelles er stærkt imod valget. Således havde den amerikanske regering og EU på forhånd bedt Rusland om ikke at tillade søndagens afstemning.

De mener, at valget kan hæmme indsatsen mod at afslutte konflikten i Ukraine yderligere. Konflikten har dræbt flere end 10.000 mennesker siden 2014, hvor Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim.

Det var også i 2014, at Donetsk og Lugansk brød med Ukraines vestligtstøttede regering.

- Folket i det østlige Ukraine er bedre tjent med et samlet Ukraine i fred end med en andenrangspolitistat, der drives af skurke og bøller, som alle er statsstøttet af russiske skatteydere, skriver USA's særlige udsending i Ukraine, Kurt Volker, på Twitter.

Men russiske og lokale myndigheder afviser kritikken og siger, at indbyggerne i det østlige Ukraine fortjener chancen for at leve et normalt liv. Myndighederne understreger samtidig, at valgdeltagelsen søndag var høj, dog uden at nævne nogen tal.

