Ukrainske soldater gør sig klar til at indlede offensiv

Ukrainske soldater, som trænes op til en snarlig modoffensiv mod de russiske invasionsstyrker i deres land, siger, at de er klar til et modangreb, som de håber vil føre til en afslutning på krigen.

Soldater fra den 128. Bjergangrebs-Brigade har i ugevis øvet sig i at opstille og nedtage deres mortérer i et landområde i den sydlige region Dnipropetrovsk.

- Vi gør os klar til modoffensiven, så vi omsider kan afslutte denne krig, siger en 28-årig soldat, som har kaldenavnet "Dykyi", som betyder vild på ukrainsk.

Han siger, at "hurtighed" har vital betydning for hans enheds overlevelse i en krig domineret af artilleridueller.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har forberedt os på dette i omkring en måned. Og før det, havde vi forberedt os på det hele vores liv.

Præsident Volodymyr Zelenskyj sagde sidste uge, at Ukraine har brug for mere tid til at gøre klar til den længe ventede modoffensiv, hvor det er målet at tilbageerobre territorium, som russerne har taget.

Zelenskyj har i de seneste døgn været på en rundrejse til europæiske hovedstæder for at sikre sig mest mulig støtte til de militære planer.

- Vi venter på offensiven. Ud fra mine vurderinger er vi alle klar til opgaven. Men vi fortsætter ikke desto mindre med at gøre os endnu bedre til vores opgaver, siger Roman Khomitj, den 45-årige kommandant for den enhed, der træner mortérangreb.

Dykyi, som første gik ind i hæren i 2015 og vendte tilbage efter den russiske invasion i februar 2022, siger, at han motiveres til at kæmpe ved at se alle de ødelæggelser, som krigen har ført til.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er ekstremt smerteligt at se vore byer blive ødelagt. Det er en form for smertelig motivation, siger han.

Adskillige af soldaterne i brigaden siger, at de har været involveret i kampe nær den østlige by Bakhmut, hvor krigens mest heftige slag har fundet sted.

Bakhmut, som ligger ved floden Bakhmutka omkring 89 kilometer nord for storbyen Donetsk, er blevet et vigtigt symbol på ukrainsk modstand.

/ritzau/Reuters