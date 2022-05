Ukrainske soldater meldes på vej ud af belejret stålværk

Det russiske forsvarsministerium siger, der er indgået en aftale om at evakuere sårede ukrainske soldater.

Omkring 12 busser med ukrainske soldater er sent mandag aften ankommet til byen Novoazovsk fra Azovstal-stålværket i Mariupol.

Det oplyser vidner til Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet har ukrainske myndigheder tidligere oplyst, at der befinder sig 40 sårede soldater på stålværket.

Det er uvist, hvor mange af dem der befinder sig på busserne. Vidner oplyser dog, at flere af de evakuerede soldater blev båret ud på bårer, da de ankom til Novoazovsk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det samlede antal soldater på busserne kendes heller ikke.

Det forlyder, at omkring 600 militærpersoner har søgt tilflugt på stålværket, skriver Reuters.

Rusland har mandag oplyst, at landet er gået med til at evakuere sårede ukrainske soldater, der har søgt tilflugt i det belejrede stålværk.

- Der er nået en aftale om at flytte de sårede, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra det russiske forsvarsministerium.

Novoazovsk er kontrolleret af russisk-støttede separatister. De har haft kontrollen over dele af det østlige Ukraine siden 2014.

Den ukrainske viceforsvarsminister Hanna Malyar udtaler, at for meget information kan skade processen.

- Eftersom processen er i gang, kan vi ikke sige, hvad der sker lige nu, siger hun til ukrainsk tv ifølge Reuters.

Området omkring stålværket har i flere uger været under beskydning.

Derfor har både ukrainske civile og soldater søgt tilflugt i stålværket.

De fleste civile er blevet evakueret med hjælp fra FN og International Røde Kors i løbet af den seneste måned.

Den ukrainske vicepremierminister Iryna Veresjtjuk har 7. maj via et opslag på det sociale medie Telegram oplyst, at alle kvinder, børn og ældre er blevet evakueret.

- Præsidentens ordre er udført: Alle kvinder, børn og ældre er blevet evakueret fra Azovstal. Denne del af Mariupols humanitære mission er blevet fuldført, skrev hun dengang.

Her lød det ifølge det russiske nyhedsbureau Tass også, de ukrainske soldater ikke viste tegn på, at de kunne finde på at overgive sig.

Og mange af soldaterne er på stålværket endnu. Videoer og billeder florerer forskellige steder på internettet og viser ifølge Reuters tilfælde af alvorlige skader.

/ritzau/