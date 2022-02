Ukrainske styrker afværger russisk angreb på hovedvej i Kiev

Ukrainsk militær oplyser, at det har afværget et russisk angreb ved en stor hovedvej i hovedstaden Kiev.

Ukrainske styrker har natten til lørdag afværget et russisk angreb på en hovedvej i hovedstaden Kiev.

Det oplyser ukrainsk militær på Facebook ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det fremgår ikke præcist af AFP's melding, hvilken hovedvej der er tale om.

Den britiske avis The Guardian skriver, at det ukrainske militær oplyser, at angrebet fandt sted på Peremohy Avenue - en hovedvej, der går fra det vestlige Kiev ind mod centrum.

Angrebet skulle være fundet sted ved metrostationen Beresteiska. Den ligger ifølge Google Maps cirka 8,7 kilometer fra den ukrainske regeringsbygning i Kiev.

Den ligger desuden kun omkring en kilometer fra Kievs zoologiske have. En journalist fra The Guardian berettede tidligere lørdag nat om hårde kampe netop i nærheden af den zoologiske have.

På samme tid forlyder det, at russiske styrker forsøger at kæmpe sig ind i hovedstaden i den nordøstlige del af Kiev.

Her skulle russiske soldater natten til lørdag forsøge at overtage et af Kievs største kraftværker.

/ritzau/