Ukrainske styrker har omringet russere ved byen Lyman

Strategisk vigtig by, som russerne har haft som logistisk knudepunkt, er tæt på at blive indtaget af Ukraine.

Ukrainske styrker har omringet russiske stillinger ved den østlige by Lyman. Det oplyser en talsmand for Ukraines militær lørdag om en igangværende operation.

Det er en bastion, som har strategisk betydning for russerne. De siges at have mellem 5000 og 5500 soldater på stedet.

Ifølge ukrainske oplysninger kan antallet af omringede russiske soldater være mindre. Den vurdering kædes sammen med, at en del russere er dræbt eller såret.

Samtidig skal en del af dem have forsøgt at bryde ud fra de omringede stillinger. Det siger Serhii Tjerevatij, talsmand for Ukraines østlige styrker.

Det vil være et større tilbageslag for russerne, hvis Ukraines styrker genvinder kontrollen over byen. Russerne har anvendt Lyman som et logistisk og transportmæssigt centrum for deres operationer i den nordlige del af Donetsk.

Rusland har et erklæret mål om at indtage hele industriregionen Donbas.

- Russernes militære grupperinger i Lyman er omringet, siger Tjerevatij.

- Lyman er vigtig, fordi det er det næste skridt i kampen for at befri det ukrainske Donbas. Det er en mulighed for at få skabt et brohoved videre til Kreminna og Sjevjerodonetsk. Og det har stor psykologisk betydning, siger han.

Han tilføjer, at nogle af de russiske soldater overgiver sig.

- De har mange dræbte og sårede. Men operationen er endnu ikke forbi, siger han.

Fredag udtalte en prorussisk ukrainsk leder i byen, at de russiske styrker og deres allierede holdt stand i Lyman med "deres sidste kræfter".

– Situationen er fortsat vanskelig. Vore folk holder stand med deres sidste kræfter, sagde Denis Pusjilin, som leder separatistmyndighederne i Donetsk-regionen. Han udtalte sig til det statslige russiske nyhedsbureau Ria Novosti.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj hyldede sent fredag fremskridt ved Ukraines modoffensiv i øst.

- Vi har gjort betydningsfulde fremskridt i den østlige del af vort land. Alle har hørt om, hvad der sker i Lyman. Disse fremskridt har stor betydning for os, sagde den ukrainske leder i sin daglige tale fredag. Den blev holdt, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, formelt havde annekteret de ukrainske områder ved en stort anlagt ceremoni i Kreml.

/ritzau/Reuters