Ukrainske styrker presses ud af bymidte i østlig by

Ukraines militær oplyser mandag, at dets styrker er blevet presset væk fra centrum af den østukrainske by Sjevjerodonetsk.

Der har i ugevis været hårde kampe i byen, der ligger i Luhansk-regionen.

- Fjenden har med hjælp fra tungt skyts udført delvist succesfulde angreb i Sjevjerodonetsk og presset vores enheder væk fra bymidten, skriver det ukrainske militær på Facebook ifølge nyhedsbureauet AFP.

Russiskstøttede separatister oplyser, at byen er blevet blokeret. De har desuden opfordret de ukrainske styrker til at overgive sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De har to muligheder: at overgive sig eller dø, siger Eduard Basurin, der repræsenterer oprørerne i området, mandag.

Guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, har mandag erkendt, at "russerne havde delvis succes i løbet af natten" i Sjevjerodonetsk.

Han tilføjer, at russiskstøttede styrker kontrollerer "over 70 procent" af byen.

Byens Azot-værk, hvor 500 civile - herunder 40 børn - angiveligt har søgt dækning, er også under beskydning, siger guvernøren.

- Vi prøver at forhandle os frem til en humanitær korridor, tilføjer han.

Oprørsleder Eduard Basurin oplyser mandag, at russiskstøttede styrker også er ved at udføre angreb i byen Slovjansk nær Sjevjerodonetsk.

Slovjansk ligger i Donetsk-regionen, mens Sjevjerodonetsk ligger i Luhansk.

De to naboregioner er selverklærede, prorussiske republikker i det østlige Ukraine. Regionerne blev anerkendt som selvstændige af Ruslands præsident, Vladimir Putin, kort før krigen blev indledt 24. februar.

Den ukrainske præsidentrådgiver Mykhajlo Podoljak siger mandag, at Ukraine har brug for tungere skyts for at kunne gøre sig gældende.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har vi brug for tunge våben for at kunne gøre en ende på krigen, lyder det fra Mykhajlo Podoljak.

/ritzau/AFP