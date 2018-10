Ulf Kristersson prøver at danne regering i Sverige

Lederen af Sveriges konservative parti forsøger at finde et flertal for en regering i Sveriges nye riksdag.

Moderaternas leder, Ulf Kristersson, har fået til opgave at sondere mulighederne for at danne regering i Sverige.

Det er Andreas Norlén, der er formand for Riksdagen, som har bedt Kristersson om at forsøge at danne regering.

Det er en meget svær opgave, som den konservative partileder er kommet på.

Han er leder af den borgerlige alliance, som har 143 mandater, men den rødgrønne fløj har 144 mandater.

Desuden har det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna, som ingen af de øvrige partier vil samarbejde med, 62 mandater.

Der skal 175 mandater til et flertal.

/ritzau/TT