Elevatorstyrt på byggeplads koster fem mennesker livet i Sverige

Fem personer har mistet livet i en ulykke, der fandt sted på en byggeplads nord for Stockholm mandag.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed tirsdag.

Ulykken skete i Sundbyberg nord for Stockholm, hvor en elevator styrtede ned fra stor højde - mere præcist omkring 20 meter.

- Det her er en alvorlig hændelse, som vi nu undersøger, siger anklager Gunnar Jonasson ved den svenske rigsenhed for miljø- og arbejdsmiljømål i en pressemeddelelse.

- Fem personer er konstateret døde. Arbejdet med at fastslå identiteten på de afdøde er i gang, samtidig med at der tages kontakt til pårørende.

- Den tekniske undersøgelse fortsætter, og Statens Havarikommission arbejder på stedet, fortsætter han.

Mandag kom det frem, at der var blevet indledt en forundersøgelse om brud på arbejdsmiljøloven - herunder på grov vis at have forårsaget andres død. Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Siden mandag har der været omfattende undersøgelser i gang på stedet. Teknikere fortsætter tirsdag deres arbejde.

De omkomne var ikke ansatte af hovedentreprenøren på byggeriet, oplyser Tomas Kullberg, formand for byggearbejderforbundet Byggnads region Stockholm-Gotland, til nyhedsbureauet TT.

Han kalder hændelsen dybt tragisk.

Kullberg kan ikke oplyse, hvad ofrenes præcise jobtitel er - eller hvilken virksomhed de kommer fra.

- Vi leder efter den information, siger han til TT og fortæller, at ansatte på stedet "selvfølgelig" er "meget kede af det".

Ifølge Kullberg arbejder der omkring 50 personer på byggepladsen.

Meldingen om ulykken kom ved 10-tiden mandag.

Indledningsvist blev det oplyst, at fire til fem personer var kommet alvorligt til skade. Senere mandag skrev den svenske avis Expressen, at flere var døde.

/ritzau/