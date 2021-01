Ulykkesramt 737-MAX-fly må fra næste uge igen flyve i Europa

Boeings 737 MAX-fly er tilbage på vingerne i USA og kommer det også snart i Europa, oplyser EU-agentur.

Boeings 737 MAX-fly får efter planen tilladelse til igen at flyve i Europa i næste uge.

Det oplyser Patrick Ky, direktør for EU's agentur for flysikkerhed, Easa, tirsdag.

- Som vi ser det, vil 737-MAX have lov til at flyve igen fra næste uge, siger Patrick Ky.

Dermed falder godkendelsen, 22 måneder efter at der blev indført flyveforbud for flytypen. Forbuddet blev indført efter to dødelige styrt.

To 737 MAX-fly styrtede med få måneders mellemrum i 2018 og 2019.

346 mennesker mistede livet i de to flystyrt, der fandt sted i Etiopien og Indonesien.

Det var en softwarefejl i flyenes styresystem, der blev udpeget som årsagen til de to styrt. Under visse omstændigheder kunne softwaren presse flyets næse nedad, selv om piloterne forsøgte at rette flyet op.

Derfor blev der indført forbud mod at flyve med flytypen. Siden har Boeing arbejdet på at øge sikkerheden og fjerne fejlen. Og ifølge Easa er det altså nu trygt at flyve med et 737 MAX-fly fra Boeing.

I slutningen af 2020 var flytypen igen at finde i det amerikanske luftrum.

Selskabet American Airlines foretog 29. december den første almindelige ruteflyvning i USA i 20 måneder med flyet.

Boeing har gennem længere tid arbejdet sammen med amerikanske og internationale luftfartsmyndigheder for at rette de tekniske fejl og sikre, at piloterne får den rette undervisning i at flyve 737 MAX-flyene.

Selskabet har forsikret, at det igen er sikkert at sætte sig ind i denne type fly.

- Det er en flytype, der er blevet gennemgået langt mere grundigt end nogensinde før. Vi er meget overbeviste om, at dette fly er det sikreste på himlen, sagde Boeing-chef Robert Isom i slutningen af sidste år.

/ritzau/AFP