Unabomberen er død: Han terroriserede USA i 17 år

Ted Kaczynski, den tidligere matematikprofessor, der blev USA's mest frygtede mand under tilnavnet Unabomber, er død, 81 år, ifølge ABC News.

Han blev berygtet for gennem 17 år at stå bag bombesprængninger og drab.

Mange af de hjemmelavede bomber sendte han fra den primitive hytte i delstaten Montana, hvor han boede uden rindende vand. Han nåede at dræbe tre personer på den måde.

Ifølge ABC News er Kaczynski fundet død i sin celle i et fængsel i North Carolina. Det oplyser det føderale fængselsvæsen til tv-stationen.

Kaczynski var uddannet på universitetet Harvard. Lige fra barnsben gik han egne veje.

Bomberne sendte han til akademisk uddannede personer, til videnskabsfolk og ejere af computerbutikker. Han prøvede endda at sprænge et passagerfly i luften under hans enmands-terrorkampagne fra 1978 til 1995.

Hans mål var ifølge ham selv at bekæmpe alt det onde, som den moderne teknologi var skyld i.

I mange år ledte politiet og forbundspolitiet FBI forgæves efter bombemanden, som fik sit tilnavn via det navn, som hans sag optrådte under: University and Airline Bombings - forkortet UNABOM.

FBI blev under forløbet klar over, at de stod over for en forbryder med en usædvanlig intelligens.

Gennembruddet kom, da Kaczynski offentliggjorde et vildtflyvende manifest på 35.000 ord. Det havde titlen "Industrisamfundet og dets Fremtid".

Det var hans bror, der herefter tippede politiet om, at det godt kunne lyde som hans bror Ted.

Han blev anholdt i sin hytte i Montana i april 1996.

Hans forsvarsadvokater forsøgte at få ham erklæret for sindssyg. Men Kaczynski ville ikke være med. Han erklærede sig skyldig og blev idømt fire gange livsvarigt fængsel og med yderligere 30 år oveni. Det skete ved en domstol i Californien.

/ritzau/Reuters