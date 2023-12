Under russisk angreb flyver ukendt objekt ind i Polen fra Ukraine

Et uidentificeret objekt er fredage morgen fløjet ind i Nato-landet Polens luftrum.

Det havde retning fra den ukrainske grænse, oplyser den polske hær.

- I morges trængte et uidentificeret objekt ind i Republikken Polens luftrum fra den ukrainske side af grænsen, skriver hærens operative kommando på X, det tidligere Twitter.

- Fra det øjeblik, det krydsede grænsen og indtil signalet forsvandt, blev det observeret af radarer hos landets luftforsvarssystem, lyder det videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den private tv-station TV Republika oplyser, at der er indledt en eftersøgning af objektet nær byen Hrubieszow i det sydlige Polen.

Rusland har fredag sendt 158 droner og raketter mod ukrainske byer. Det er det største russiske luftangreb siden krigens start i februar sidste år.

Ukraines luftforsvar har besvaret angrebet med luftværnsraketter.

Ved en tidligere lejlighed, i november 2022, faldt der et objekt på polsk jord under et russisk angreb i nabolandet. Det kostede to polakker livet.

Det viste sig at være rester fra en ukrainsk luftværnsraket.

/ritzau/Reuters