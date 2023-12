Undersøgelse fastslår: Mor dræbte barn på færge i Østersøen

En polsk mor dræbte sit seksårige barn i juni på en færge fra Gdynia i Polen til Karlskrona i Sverige.

Det er konklusionen på en forundersøgelse af sagen, oplyser den svenske anklagemyndighed tirsdag i en pressemeddelelse.

Den svenske undersøgelse afsluttes, da den mistænkte, som er moren, er død.

Dødsårsagen er fastslået til at være drukning.

- Undersøgelsen fastslår, at barnet blev dræbt. Overvågningsvideo viser, at moren havde barnet i sine arme, da de faldt overbord, siger vicechefanklager Marie Lindström i en pressemeddelelse.

En undersøgelse er fortsat i gang i Polen, oplyser den svenske anklager, som påpeger, at resultaterne af undersøgelsen ikke har været for en domstol.

Den svenske undersøgelse baserer sig blandt andet på videomateriale, retsmedicinske undersøgelser og en afhøring af kaptajnen.

Materiale er blevet videregivet til polske anklagere.

Det var på færgen "Stena Spirit" ejet af rederiet Stena Lina, at barnet blev dræbt.

Da meldingen om hændelsen 29. juni først kom, lød det blot, at en mor og et barn var faldet overbord.

Der blev derefter iværksat en større redningsoperation med blandt andet fem helikoptere.

De to blev bragt til et hospital i Karlskrona, hvor de blev erklæret døde.

Senere kom det frem, at moren var mistænkt for at have dræbt barnet.

Den Maritime Havarikommission i Danmark har tidligere konkluderet, at det ikke var en ulykke.

Den konklusion kom efter undersøgelser af overvågningsmateriale samt en gennemgang af vidneudsagn fra færgen.

