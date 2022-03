Undersøgelse stempler eksformand i Underhuset som seriemobber

Eksformand i det britiske parlament John Bercow bliver nægtet adgangspas til parlamentet på evig tid.

Årsagen er hans opførsel over for sine ansatte.

Et uafhængigt panel - Det Uafhængige Ekspertpanel - har tirsdag fastslået, at Bercow var en "seriemobber" over for sine ansatte.

Ifølge panelet, som tager sig af klager mod parlamentarikere, er der også fundet beviser for, at han er en "serieløgner".

Bercow blev nærmest en berømthed, da diskussionerne om brexit i Underhuset i parlamentet var på sit højeste.

Her råbte han "order, order", da han skulle få parlamentet til ro under de ophedede debatter.

Panelet har i undersøgelsen fundet, at han gentagne gange har mobbet sine ansatte.

Det gjorde han med "opførsel, som ikke har nogen gang på en arbejdsplads", hedder det i panelets undersøgelse.

- Hans opførsel falder meget langt under, hvad det offentlige har ret til at forvente af et hvilket som helst medlem af parlamentet.

- Hans opførsel er så alvorlig, at hvis han stadig var medlem af parlamentet, ville det blive besluttet, at han skulle bortvises via en resolution i Underhuset. Som det er, anbefaler vi, at han aldrig igen skal have et adgangspas til parlamentet, lyder det i panelets undersøgelse.

Bercow var formand i det britiske parlament i mere end et årti. Han trådte tilbage fra posten i oktober 2019.

Det britiske medie Sky News skriver, at Bercow som følge af undersøgelsen er blevet suspenderet fra sit parti, Labour.

Bercow selv er uenig i undersøgelsens konklusioner.

Han kalder undersøgelsen "amatøragtig" og mener, at den baserer sig på "sniksnak og ondsindet sladder".

- Panelet har sagt, at jeg bør blive nægtet et adgangspas til parlamentet, som jeg aldrig har bedt om og ikke ønsker. Det viser, hvor absurd det er.

- Det er en parodi på retfærdighed og bringer skam over Underhuset, siger han i en erklæring.

/ritzau/Reuters