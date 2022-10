Undersøgelse vender billedet i sag om skaksnyd

Det vakte bestyrtelse, da verdensmesteren i skak, Magnus Carlsen fra Norge, for en måned siden anklagede sin 19-årige amerikanske stormesterkollega Hans Niemann for snyd i forlængelse af et parti mellem de to i turneringen Sinquefield Cup i Saint Louis, USA, som Carlsen tabte. Nordmanden ledsagede nemlig ikke anklagen, der i første omgang også kun blev formuleret indirekte, med et bevis.

Nu har sagen imidlertid taget en ny drejning, efter at en undersøgelse foretaget af skakportalen chess.com og kontrolleret af avisen The Wall Street Journal, har dokumenteret, at Hans Niemann har snydt i mere end 100 tilfælde. Niemann har erkendt at have snydt to gange tidligere, som 12- og 16-årig, og begge gange i online-turneringer, som ikke har så høj status som de stormesterturneringer, hvor spillerne mødes over et skakbræt, og der er store præmiesummer på spil.