Undersøgelser af kemisk angreb er mod forventning ikke begyndt

Storbritannien anklager Rusland for at nægte inspektører adgang til Douma. Rusland afviser anklagen.

Undersøgelser af et muligt kemisk angreb i den syriske by Douma begyndte ikke søndag som planlagt, fordi inspektørerne er blevet nægtet adgang til byen.

Inspektører fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) skulle efter planen være begyndt undersøgelserne i søndag.

Ifølge den britiske delegation i OPCW er inspektørerne blevet nægtet adgang til Douma af Rusland og det syriske regime. Det skriver delegationen på Twitter.

Den anklage afviser Ruslands viceudenrigsminister ifølge det russiske nyhedsbureau RIA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rusland har efter beskyldninger om at pille ved eventuelle beviser for et kemisk angreb svoret ikke at hindre undersøgelserne.

Lørdag ankom OPCW's fact finding mission til Damaskus med henblik på at tage til Douma, der ligger øst for hovedstaden.

Såfremt der findes indikationer på brug af kemiske våben, har OPCW ikke mandat til at udpege, hvem der har brugt dem.

/ritzau/