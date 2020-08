Undersøgelse afslører store fejl i Australiens virushotspot

Undersøgelse viser, at nyt smitteudbrud i Victoria har spredt sig fra hoteller, der burde beskytte delstaten.

99 procent af alle virustilfælde i den australske delstat Victoria kan spores tilbage til delstatens karantænehoteller.

Det vil sige de hoteller, som delstaten har benyttet til at sætte hjemvendte rejsende i to ugers karantæne på for at undgå coronasmitte.

Det viser en ny undersøgelse, skriver BBC mandag aften dansk tid.

Dermed tyder det på, at delstatens nye smitteudbrud er sluppet ud fra hotellerne.

Victoria har udviklet sig til epicentret for Australiens anden bølge med coronavirus. Det har blandt andet ført til, at millionbyen Melbourne 2. august blev lukket ned i seks uger.

Undersøgelsen viser også, at vagterne uden for hotellerne ikke blev trænet ordentligt i at undgå smittespredning.

Australske medier skriver ifølge BBC, at vagterne blev fortalt, at mundbind og anden beskyttelse ikke var nødvendigt, så længe de holdt halvanden meters afstand til personerne i karantæne.

/ritzau/