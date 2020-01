To undersøgt for coronavirus i Skåne er ikke smittebærere

To patienter indlagt på et hospital i Malmø er ikke bærere af coronavirus, meddeler Region Skåne.

To personer, som er blevet undersøgt for coronavirus i Skåne, er ikke bærere af smitten. Det oplyser Region Skåne i en pressemeddelelse.

De to patienter er indlagt på et hospital i Malmø, hvor de er eller har været holdt i isolation.

- Vi er meget rundhåndede med at tage prøver af folk, som har været og rejst i Kina, og som kommer hjem med luftvejssymptomer, også selv om de ikke har været i brændpunktet, Wuhan, sagde læge Eva Gustafsson i en udtalelse til avisen Sydsvenskan søndag aften.

Isolation er rutine, når der er tale om patienter, som kan bære på mulig smitte med alvorlig sygdom, sagde hun.

Tidligere har lægerne haft mistanke om coronavirus i Sverige, men hidtil har ingen prøver vist, at patienter bar på smitten.

Gustafsson tilføjer over for Sydsvenskan, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til bekymring for, om coronavirusset er kommet til Sverige.

Hidtil er der kun bekræftet tre tilfælde af coronavirus i Europa. Det er i Frankrig, hvor sundhedsmyndigheder tidligere på ugen oplyste, at de tre patienter modtager behandling.

/ritzau/TT