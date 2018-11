Unesco er blevet kampplads for globale konflikter

I årtier er Unesco blevet kritiseret for at være ineffektiv og bureaukratisk, og senest har en britisk minister foreslået at smække med døren ligesom USA og Israel. Men det er medlemsstaterne selv, der forhindrer reformer og fører politiske magtkampe i FN’s uddannelses- og kulturorganisation

USA og Israel har endnu nogle ugers betænkningstid. Men hvis de som forventet lader handling følge ord, vil nytårsskytset den 31. december også være signalet til retræte fra Unesco. Præsident Donald Trump har ligesom premierminister Benjamin Netanyahu set sig gal på FN’s organisation for kultur, undervisning og videnskab, som i årtier har været en af de mest udskældte FN-organisationer.

Bureaukrati og politisering er de bebrejdelser, som igen og igen rettes mod Unesco-hovedkvarteret i Paris. Også den britiske udviklingsminister, Penny Mordaunt, har sluttet sig til det kritiske kor. Og selvom en talsmand for premierminister Theresa May har afvist, at Storbritannien vil gøre alvor af truslen, har dette nye udfald øget blæsten omkring organisationen.

”Dette er led i den almindelige offensiv mod multilateralismen og det internationale samarbejde. Men det er også resultatet af vedvarende internationale geopolitiske spændinger, og det er ikke tilfældigt, at de netop udfolder sig i FN’s kulturorganisation, hvor politik, kultur og identitet går i spænd,” siger Camille Rondot, adjunkt i international politik ved Sorbonne-universitetet i Paris.

Det var netop Unescos beslutning sidste år om at optage vestbredbyen Hebron på verdensarvslisten som både jødisk, kristen og muslimsk verdensarv, der udløste både USA’s og Israels beslutning om at trække sig ud. For det er i vid udstrækning Israel-Palæstina-konflikten, som forgifter luften omkring Unesco.