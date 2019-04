Ung bevæbnet kvinde er død efter stor menneskejagt i USA

En 18-årig kvinde blev efterlyst, fordi politiet frygtede, hun havde planer om et skoleskyderi. Hun er nu død.

En 18-årig bevæbnet kvinde, der tirsdag blev efterlyst af de amerikanske myndigheder, er onsdag død.

Det oplyser det amerikanske forbundspoliti (FBI) på Twitter.

Kvinden ved navn Sol Pais var angiveligt betaget af massakren på Columbine High School, der skete for snart 20 år siden. Politiet frygtede derfor, at hun selv havde planer om at gennemføre et skoleskyderi.

Det fik myndighederne til at gå i højeste beredskab og indlede en omfattende eftersøgning af kvinden.

- Der er ikke længere nogen trussel mod samfundet, skriver FBI i den amerikanske storby Denver onsdag på Twitter.

- Vi kan bekræfte, at Sol Pais er død. Vi er taknemmelige over for alle, der er kommet med tips, og over for alle vores samarbejdspartnere for deres bidrag til at holde vores samfund trygt, lyder det.

En sherif fra Jefferson County i delstaten Colorado oplyser, at kvinden angiveligt har skudt og dræbt sig selv.

Ifølge avisen Denver Post var Sol Pais bosiddende i Florida.

Mandag aften rejste hun dog angiveligt til Colorado og "truede med at begå en voldshandling". Ifølge FBI købte hun et gevær og ammunition. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Politiet udstedte derfor en sikkerhedsalarm til Columbine High School og adskillige andre skoler i Denver-området.

Lørdag den 20. april er 20-årsdagen for Columbine-massakren, hvor to bevæbnede teenagere stormede deres skole i Denver-forstaden Littleton.

12 elever og en lærer blev dræbt om morgenen den 20. april 1999.

18-årige Eric Harris og 17-årige Dylan Klebold skød i løbet af tre kvarter omkring sig med halvautomatiske våben i skolebiblioteket og andre steder på skolen, inden de tog deres eget liv. 24 elever blev såret.

/ritzau/