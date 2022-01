Ung feminist og iranskfødt veteran skal lede Tysklands Grønne

Miljøpartiet De Grønne har lørdag valgt nye partiledere, kun en måned efter at partiet for første gang er gået med i en ny forbundsregering i Tyskland.

Det bliver den 28-årige erklærede feminist Ricarda Lang og den 46-årige iranskfødte Omid Nouripour, der nu skal stå i spidsen for partiet.

Lang, som for første gang blev valgt ind i Forbundsdagen sidste år, er nu en af de yngste partiledere i Tysklands nyere historie. Hun har tidligere været partiets næstformand og talsperson.

Lang har sagt, at hun vil sørge for ro i partiets ofte urolige bagland ved at "gøre den grønne profil endnu tydeligere og stærkere".

Partiet er nødt til at gå på kompromis i regeringssamarbejdet med forbundskansler Olaf Scholz og hans socialdemokratiske SPD og den tredje regeringspartner, det liberale FDP. Det slider ifølge iagttagere på græsrøddernes tålmodighed.

Omid Nouripour, der blev født i Teheran i 1975, er først og fremmest kendt for at tage mange udenrigspolitiske debatter i Forbundsdagen. Han har været medlem her i over 15 år.

Han har sagt, at De Grønne skal være den ledende kraft for det tyske centrum-venstre.

Det indebærer også at gå efter kanslerposten ved næste valg i 2025, har han sagt.

Valget af de to nye partiledere er ikke helt på plads endnu. Det skal bekræftes af brevstemmer fra partiets bagland, men det vurderes ikke at ændre sig.

Lang og Nouripour efterfølger Annalena Baerbock, som er blevet Tysklands udenrigsminister, og Robert Habeck, der er ny vicekansler.

Med den tidligere lederduo i spidsen sikrede De Grønne sig det hidtil bedste valgresultat nogensinde ved valget i september sidste år. Partiet fik 14,8 procent af stemmerne.

/ritzau/AFP