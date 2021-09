Ung kvindes forsvinden betager verden

Den unge amerikanske eventyrer Gabby Petitos forsvinden har skabt en lavine af artikler på nettet, og historien har også vundet frem i bedste sendetid på tv i USA såvel som i store dele af resten af verden.

Den 22-årige rejsebloggers lig blev fundet søndag i en nationalpark i delstaten Wyoming. Hendes død har trukket overskrifter, men også skabt debat om den uforholdsmæssigt store opmærksomhed, sagen har fået.

Gabby Petito forsvandt, da hun var på rejse tværs gennem USA med kæresten Brian Laundrie i en beboelig varevogn.

Turen tog en drejning, da den 23-årige Laundrie vendte hjem til Florida alene. Ti dage efter meldte Petitos familie hende savnet, og godt en uge efter blev hun bekræftet død.

Lignende tragedier er relativt almindelige i USA, hvor tusindvis af mennesker forsvinder hvert år. Alligevel har Petitos skæbne tiltrukket sig enorm opmærksomhed.

Interessen kan have flere forklaringer, siger advokat og kriminolog Zach Sommers, der har forsket i sager om forsvundne personer.

Dels skyldes det ifølge ham, at unge hvide kvinders forsvinden - især dem, der er relativt velhavende og attraktive - generelt får langt større mediedækning end andre lignende sager.

Halvdelen af de artikler, som Zach Sommers har undersøgt gennem tiden, fokuserer på hvide kvinder, selv om gruppen ifølge hans estimater kun tegner sig for 30 procent af sagerne om forsvundne personer i USA.

- Den blonde og "skrøbelige" Petito bliver i nogles øjne set som en pige i nød, der har brug for at blive reddet. Det er en fortælling, der gennemsyrer amerikansk kultur, siger Sommers.

Andre faktorer, der kan have ført til den enorme interesse, er ifølge Sommers, at der findes en overflod af tilgængeligt indhold på parrets sociale medier, og det har givet liv til befolkningens spekulationer.

Læg dertil at Laundrie har opført sig mistænkeligt og nægtet at lade sig afhøre af politiet, hvilket ifølge Sommers gør kæresten til en "oplagt mistænkt" for de mange, der vender og drejer sagen.

Sommers mener, at det er et problem for det amerikanske samfund, at det ikke bliver set som bemærkelsesværdigt, hvis en sort person forsvinder.

- De mennesker, der har en rolle i at træffe beslutninger om, hvad der skal i nyhederne, mangler mangfoldighed, siger han.

Det er især på det sociale medie TikTok, at der har været gang i spekulationerne i sagen. Her har hashtagget "GabbyPetito" samlet mere end 915 millioner visninger.

Flere af videoerne har til tider skabt en syndflod af fantasifulde teorier om Petito. Nogle af videoerne har dog også rykket ved efterforskningen.

Et par lagde for eksempel en video på YouTube af Petito og Laundries varevogn i nationalparken Grand Teton. Politiet tog videoen alvorligt, og kort tid efter blev den unge amerikaners lig fundet nær nationalparken.

En TikTok-bruger ved navn Paris Campbell har fået mere end 100.000 nye følgere, efter at hun begyndte at dele videoer om sagen.

Hun forklarer, at det er det relaterbare i den unge kvindes forsvinden, der gør, at hun er blevet fanget af sagen.

