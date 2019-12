Ung mand er dræbt af skud i Malmø

En mand på 20 år er torsdag aften blevet dræbt i Malmø af skud, siger politiet. Drabsmanden er væk.

Der er sket endnu et skuddrab i Malmø.

Politiet i den sydsvenske by siger, at en 20-årig mand blev dræbt af skud torsdag kort før klokken 17 i Segevång i Malmø.

Politiet har afspærret et større område ved drabsstedet og er blandt andet i gang med at stemme dørklokker, siger Evelina Olsson, der er talsperson for politiet.

- Vi har en større afspærring på stedet og arbejder med flere ressourcer, herunder en helikopter, siger Evelina Olsson.

Der er ikke nærmere oplysninger om den dræbtes identitet.

Ifølge avisen Aftonbladets kilder skal politiet også have fundet en såret person i området. Der skal ikke være tale om skader fra skud.

Det er det tredje drab i Sverige torsdag. Natten til torsdag blev to mænd meldt dræbt af skud foran en natklub i byen Norrköping.

Tidligere på ugen blev en 25-årig mand dræbt af skud i Malmø.

Specielt Malmø har i de seneste år haft store problemer med skyderier med forbindelse til bandemiljøet.

/ritzau/TT