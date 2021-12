Ung mand fra Myanmar erkender drabsplaner mod FN-ambassadør

En myanmarsk statsborger har ved en domstol i USA fredag erklæret sig skyldig i at planlægge et angreb eller drab på Myanmars prodemokratiske FN-ambassadør.

Det oplyser den amerikanske advokat og anklager i sagen Damian Williams i en udtalelse.

Manden ved navn Ye Hein Zaw planlagde i august sammen med to andre at tvinge FN-ambassadør Kyaw Moe Tun til at trække sig fra sin post eller at dræbe ham, hvis han nægtede.

Ye Hein Zaw, der bor i New York City og er i starten af 20'erne, gik også med til at betale sine medsammensvorne 5000 dollar (knap 33.000 kroner) for angrebet, der blev forpurret af amerikanske efterforskere.

Zaw indrømmede fredag i retten, at han "deltog i et komplot om at skade eller dræbe Myanmars FN-ambassadør i et planlagt angreb, der skulle finde sted på amerikansk jord".

Det siger advokat Damian Williams og tilføjer:

- Jeg må rose det utrætteligt arbejde, som vores politimyndigheder på alle niveauer udviser for at sikre, at udenlandske diplomater og embedsfolk kan føle sig sikre i USA.

Ye Hein Zaw ventes at få sin dom i maj. Han risikerer op til fem års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Det er uklart, om militæret i Myanmar, der 1. februar kuppede sig til magten i landet ved at vælte den folkevalgte regering med Aung San Suu Kyi i spidsen, har haft noget at gøre med planerne om at dræbe Kyaw Moe Tun.

FN-ambassadøren blev valgt til sin post af netop Aung San Suu Kyi.

Han har siden kuppet nægtet militærets ordre om at trække sig tilbage og har formået at holde fast i sit job ved at bede FN om at lade ham forblive på posten.

