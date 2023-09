Ung mand hårdt såret af bjørn i Sverige

En ung mand blev fredag alvorligt såret af en bjørn i Dalarna i Sverige. Bjørneangrebet er det fjerde i landet på kort tid.

Manden var ifølge politiet på jagt med en kammerat i kommunen Mora, da bjørnen angreb fredag formiddag.

Mora ligger i Midt-Sverige - 300 kilometer nordvest for Stockholm.

- Der var tale om en form for jagt. En ung, voksen mand blev angrebet. Han blev bragt til hospitalet i en ambulance, og vi er på stedet og efterforsker de nærmere omstændigheder omkring jagten, siger pressetalsperson Mats Öhman ved Politiregion Bergslagen til SVT.

Han siger, at er uklart, om bjørnen blev skudt, men der skal være blevet løsnet skud efter den.

Politiet siger, at der ikke var givet tilladelse til at jage bjørne i området, og myndighederne efterforsker, om der er tale "et groft brud på jagtloven".

Den svenske bjørnejagt blev indledt mandag 21. august, og siden er flere jægere blevet angrebet af bjørne.

For to uger siden blev to jægere bidt af bjørne under jagt i Jämtland. Angrebene skete to forskellige steder med et døgns mellemrum. Begge bjørne blev skudt.

Få dage tidligere blev en jæger og hans 14 år gamle søn skadet ved et angreb i Ljusdal kommune i Gävleborg på første dag af bjørnejagten.

I år skal der under den svenske licensjagt nedlægges 649 bjørne frem til den 15. oktober.

/ritzau/TT