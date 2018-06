Ung Sanders-tilhænger slår politisk veteran i New York

28-årig kvinde vandt Demokraternes nomineringsvalg i New York og kan senere opnå toppost i Kongressen.

Det har sendt chokbølger gennem det politiske landskab i New York, at en 28-årig kvinde, der var opstillet for første gang, har vundet over en politisk veteran ved Demokraternes nomineringsvalg i den amerikanske storby.

Alexandria Ocasio-Cortez, som er en erklæret tilhænger af Bernie Sanders, vandt over Joseph Crowley og bliver dermed sit partis kandidat til en plads i Repræsentanternes Hus ved midtvejsvalget i november.

Valgets udfald har understreget et ideologisk oprør i det demokratiske parti, hvor den dominerende fløj under ledelse af veteranen Nancy Pelosi bliver udfordret af en mere liberal fraktion, der er inspireret af Bernie Sanders.

Crowley, som har repræsenteret New Yorks 14. distrikt de seneste 14 år, er Demokraternes fjerde mægtigste politiker i det ene af Kongressen kamre.

Han blev anset for at være en mulig efterfølger til l Nancy Pelosi, som er den nuværende mindretalsleder i Repræsentanternes Hus.

Crowley har erkendt sit nederlag, og han siger, at han stiller sig bag Ocasio-Cortez, som vandt tirsdagens nomineringsvalg med 57 procent af stemmerne.

- Trump administrationen er en trussel mod alt, hvad vi står for her i Queens og i Bronx. Hvis vi ikke vinder flertal i Repræsentanternes Hus, så mister vi det land, som vi elsker, siger Crowley i en erklæring.

- Vort samfund ønsker økonomiske og social retfærdighed. Det er det, som vi kæmper for, siger Ocasio-Cortez, som er en markant ny politisk skikkelse i sit parti, hvor mange af de nuværende profiler er aldrende.

Det gælder Pelosi (78), Sanders (76), Joe Biden (75), Hillary Clinton (70) og Elizabeth Warren (69).

Sejren til Ocasio-Cortez kom samme dag som republikaneren Mitt Romney, en af præsident Donald Trumps modstandere, blev nomineret som sit partis kandidat til posten som Utah-senator.

Den 71-årige Romney fik 73 procent af stemmene ved nomineringsvalget, og den tidligere præsidentkandidat er dermed storfavorit til at blive senator for delstaten, som ikke har haft en demokrat som senator i 42 år.

/ritzau/Reuters