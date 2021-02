Ung socialistleder fører præsidentvalg i Ecuador

Valgstedsmåling tyder på, at præsidentvalg i Ecuador skal afgøres ved en ny afstemning i april.

Præsidentvalg i Ecuador ser ud til at skulle ud i en anden afstemningsrunde mellem den venstreorienterede Andres Arauz og den konservative finansmand Guillermo Lasso.

Ifølge valgstedsmålinger fra søndagens afstemning får Arauz mellem 34,9 og 36,2 procent. Nummer to er Lasso med omkring 21 procent.

For at vinde i første afstemning skal en kandidat enten have over 50,0 procent eller 40 procent samt et forspring til nummer to på mindst ti procentpoint.

Dermed er opbakningen til den 36-årige Andres Arauz ikke tilstrækkelig stor til, at han kan udråbes som det sydamerikanske lands nye præsident.

En eventuel anden afstemning vil finde sted 11. april

Efter offentliggørelsen af valgstedsmålingen erklærer Arauz i et tweet, at han har vundet "en rungende sejr i samtlige regioner i vores vidunderlige land".

Han opfordrer dog sine tilhængere til at afvente det officielle resultat, før de begynder at fejre.

Valget af en ny præsident falder sammen med en dyb økonomisk krise i Ecuador forårsaget af et fald i olieprisen samt coronapandemien.

Landets bruttonationalprodukt (bnp) faldt med 11 procent i 2020, og fattigdom og arbejdsløshed er kraftigt stigende.

Mens den 65-årige Guillermo Lasso står for en liberal økonomisk kurs og vil skabe job og tiltrække udenlandske investorer, så ønsker Andres Arauz derimod at sætte en stopper for den nedskæringspolitik, som Den Internationale Valutafond (IMF) kræver.

Arauz er kandidat for koalitionen "Union for Hope" (Unes), der er en samling af venstreorienterede partier, som støtter den tidligere præsident Rafael Correas partiprogrammer.

16 kandidater stillede op til søndagens præsidentvalg.

