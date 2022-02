Togstationen i den ungarske grænseby Záhony plejer at ligge øde hen, men på få dage er stedet omdannet til en blanding af en flygtningelejr og en transitstation for titusindvis af mennesker. Nødhjælpsorganisationer og lokale borgere deler mad og medicin ud, og på parkeringspladser holder der biler med nummerplader fra blandt andet Tjekkiet, Østrig og Belgien. Folk er kommet hertil langvejsfra for at give en hjælpende hånd til ukrainerne.

