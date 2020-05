Ungarn forventer at fjerne omstridt coronalov 20. juni

Den ungarske regering har sat dato på, hvornår en omdiskuteret nødretstilstand i landet ventes at slutte.

En særlig coronalov, der har givet Ungarns premierminister, Viktor Orbán, stor magt, ventes at blive fjernet 20. juni.

Det skriver Ungarns justitsminister, Judit Varga, på sin Facebook-side tirsdag.

Dermed er der umiddelbart sat slutdato på den omstridte nødretstilstand, der blev indført 30. marts i coronakrisens første tid.

Dengang blev der ikke sat udløbsdato på loven, der betyder, at Orbán kan regere uden om parlamentet. Netop den manglende udløbsdato på de udvidede beføjelser har hidtil ført til kritik fra flere sider.

Amnesty International har kritiseret den ungarske lov for, at den ville skabe en ubegrænset og ukontrolleret nødretstilstand.

Nødretstilstand beskriver en situation, hvor en statsleder regerer uden om de demokratisk valgte organer under eksempelvis en stor sundhedskrise.

Ungarns regering ventes senere tirsdag at fremsætte et konkret lovforslag, der skal bane vej for slutningen på nødretstilstanden.

I EU-Parlamentet vedtog man i midten af april en udtalelse om, at Ungarns tiltag om nødretstilstand var "uforeneligt med europæiske værdier".

Det er ikke kun under coronakrisen, at Ungarn er blevet beskyldt for ikke at leve op til EU's grundlæggende regler om demokrati.

Den ungarske opposition har beskyldt Viktor Orbán for at misbruge sin magt til at udstede dekreter, der mere har til formål at centrere hans magt end at bekæmpe coronavirusudbruddet.

Orbán har gentagne gange affejet kritikken som "fake news".

- Den særlov, der blev lavet i Ungarn, gjorde det muligt for regeringen og dens leder hurtigt at tage alvorlige og vanskelige beslutninger vedrørende epidemien, har det lydt fra premierministeren.

Ungarn har under coronakrisen registreret 499 døde med coronavirus. Det viser den seneste opgørelse fra amerikanske Johns Hopkins University.

Der bor knap ti millioner indbyggere i Ungarn.

