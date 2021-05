Ungarn fravælger vacciner gennem milliardkontrakt i EU

Med mange forskellige vacciner har Ungarn rigeligt med doser og ønsker ikke at deltage i EU-indkøb.

Ungarn har som det eneste land i EU valgt ikke at deltage i et vaccineindkøb gennem en stor kontrakt, der blev indgået for nylig og endeligt underskrevet torsdag.

Det er en kontrakt, der kan give op til 1,8 milliarder doser til EU-landene fra BioNTech og Pfizer over to år. Kontrakten er tidligere blevet annonceret af kommissionsformand Ursula von der Leyen.

Den ungarske premierministers stabschef, Gergely Gulyás, siger torsdag, at landet ikke vil deltage i kontrakten.

Han begrunder det med, at landet har vacciner nok på lager. Også til at vaccinere hele den ungarske befolkning igen, hvis det skulle være nødvendigt.

En talsmand i EU-Kommissionen bekræfter, at Ungarn har valgt ikke at deltage i den seneste kontrakt med BioNTech og Pfizer.

Ungarn har gået egne veje under coronakrisen. Landet er langt fremme med at vaccinere imod coronavirus med brug af vacciner fra både Rusland og Kina.

De ungarske sundhedsmyndigheder er også begyndt at vaccinere unge under 18 år.

Med kontrakten, som EU-Kommissionen og Pfizer/BioNTech har underskrevet torsdag, køber EU 900 millioner vaccinedoser. Den giver mulighed for at købe yderligere 900 millioner. Altså 1,8 milliarder doser fra 2021 til 2023.

EU havde i forvejen kontrakter med BioNTech og Pfizer på 600 millioner doser. De første blev leveret i december 2020.

De to medicinalselskaber har været blandt de mest pålidelige leverandører af den fælles vaccine, som er udviklet af tyske BioNTech.

Andre vaccineproducenter har haft store udfordringer med at leve op til de kontrakter, der er indgået med EU. Det har skabt frustrationer og ført til et sagsanlæg mod producenten AstraZeneca. Den sag kører nu i Belgien.

Forsøg har vist, at vaccinen fra BioNTech er effektiv - også over for flere af de varianter, som ellers har skabt bekymring. Andre vacciner har vist lavere effekt mod varianter fra blandt andet Sydafrika.

Vaccinen fra BioNTech er også en hjørnesten i den danske vaccinationsindsats, efter at vacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson er blevet hevet ud af Danmarks vaccinationsprogram.

/ritzau/