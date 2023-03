Ungarn giver grønt lys til Finlands optagelse i Nato

Et flertal i Ungarns parlament har mandag aften stemt for, at Finland kan optages i forsvarsalliancen Nato.

Det skriver Reuters.

Ligesom Tyrkiet har Ungarn med det nationalkonservative Fidesz-parti og premierminister Viktor Orban i spidsen tøvet med beslutningen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP stemte 182 medlemmer af parlamentet for optagelsen af Finland. Seks medlemmer stemte imod.

Beslutningen kommer halvanden uge efter, at Tyrkiet nåede samme afgørelse.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelte således 17. marts, at landet er klar til at byde Finland velkommen i Nato-alliancen.

Alle 30 medlemmer af Nato skal give deres tilladelse, før et nyt land kan optages.

Både Finland og Sverige har søgt om optagelse, efter at Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år.

Parlamentet i Budapest har diskuteret spørgsmålet om Sveriges tiltrædelse, skriver det tyske nyhedsbureauet dpa. Men der har endnu ikke været planlagt nogen afstemning. Landet har altså ikke taget stilling til Sveriges optagelse.

Det har Tyrkiet heller ikke. Erdogan har dog ikke lagt skjul på sin modvilje mod at indlemme svenskerne i Nato.

Styret i Ankara anklager blandt andet Sverige for at beskytte og give husly til militante kurdere, som Tyrkiet gerne vil retsforfølge.

/ritzau/