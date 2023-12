Ungarn kommer med retsreformer i forsøg på at få EU-midler

Mens Ungarn truer med at blokere flere beslutninger på et EU-topmøde, kommer landet EU i møde på retsområdet.

Ungarn har nemlig onsdag offentliggjort yderligere retsreformer i det ungarske statstidende.

Reformernes anses for at være afgørende for, om landet kan få adgang til ti milliarder euro i indefrosne EU-midler. Det svarer til knap 75 milliarder kroner.

Politico og Financial Times har tidligere skrevet, at det var ventet, at EU-Kommissionen ville frigive de ti milliarder euro til Ungarn onsdag. De har været indefrosne, fordi Ungarn ikke har levet op til EU's krav om en velfungerende retsstat og antikorruption.

Men tidligere onsdag udtalte Kommissionen, at den manglede at se det sidste skridt fra Ungarn, hvis midlerne skulle frigives.

Det kom muligvis med offentliggørelsen af reformerne.

Beslutningen om EU-midler kommer, på et tidspunkt hvor Ungarn ventes at få en nøglerolle på et EU-topmøde de kommende dage.

Ungarn truer nemlig med at nedlægge veto mod vigtige beslutninger om Ukraine - både et muligt grønt lys til at indlede optagelsesforhandlinger og støtte for mange milliarder i 2024.

Næstformand i EU-Kommissionen Vera Jourová har sagt, at sammenfaldet i begivenhederne er tilfældigt.

Hun henviser til, at datoen for den mulige frigivelse af EU-midlerne var planlagt som del af en undersøgelse af, om Ungarn lever op til EU's retsstatsprincipper.

Onsdag har Ungarn fastholdt truslerne om at stikke en kæp i hjulet på EU-landenes planer om at begynde optagelsesforhandlinger med Ukraine.

I parlamentet sagde premierminister Viktor Orbán om et muligt ukrainsk medlemskab:

- Med tanke på tallene, de økonomiske analyser - og hvis man tager det seriøst, at forhandlinger med Ukraine har et mål om medlemskab - så må vi sige, at denne idé aktuelt er absurd, latterlig og useriøs.

