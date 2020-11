Ungarn lukker gymnasier og restauranter i 30 dage

Hvis smittetal blive ved at stige i nuværende tempo, vil hospitaler ikke kunne følge med, siger Viktor Orbán.

Ungarn har besluttet at lukke restauranter, museer, teatre og fitnesscentre i 30 dage for at bremse spredning af coronavirus.

Det siger Ungarns premierminister, Viktor Orbán, i en tale, som transmitteres på hans Facebook-profil. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forsamlingsforbuddet bliver samtidig sænket til ti personer, og regeringen vil indføre et udvidet udgangsforbud i nattetimerne.

Landets gymnasier skal lukke, mens videregående uddannelser skal gå over til onlineundervisning.

Derudover vil alle sportsbegivenheder skulle afholdes uden publikum, og alle større forsamlinger bliver forbudt.

Den nye delvise nedlukning er nødvendig, understreger Orbán i sin tale.

- For hvis smittetallene med coronavirus fortsætter med at stige i det nuværende tempo, så vil Ungarns hospitaler ikke kunne klare presset, siger premierministeren.

