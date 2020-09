Ungarn og Polen vil granske retsstaten i alle EU-lande

To medlemslande vil ikke "holdes for nar" som retsstatssyndere i EU, og nu vil de bedømme de andre EU-lande.

Ungarn og Polen vil oprette et institut, der skal undersøge og vurdere, om andre EU-lande lever op til retsstatsprincipper og fælles værdier i EU.

De to lande har i flere år været i skudlinjen. Der kører EU-processer mod begge med udgangspunkt i EU-traktatens artikel 7, som ultimativt kan føre til fratagelse af rettigheder. De beskytter dog hinanden, så det ikke vil ske.

Polen og Ungarn vil ikke "holdes for nar" af de andre lande, siger Ungarns udenrigsminister, Peter Szijjarto, efter et møde i Budapest.

Her mødtes han med Polens udenrigsminister, Zbigniew Rau.

- Formålet med dette institut for komparativ ret (sammenligning af ret) er, at vi ikke vil holdes for nar, siger Szijjarto.

Han har "fået nok" af visse "vestlige politikere, som bruger os som boksepude".

Det er formålet med instituttet at danne et overblik over retsstatsprincipperne i de andre EU-lande. Dermed vil de to lande forsøge at kaste lys over, om man måler tilstanden i EU-landene med uens standarder.

Meldingen kommer, før EU-Kommissionen onsdag 30. september ventes at udsende rapporter med en vurdering af retsstatsprincipperne i alle EU-lande.

I sidste uge besluttede EU's europa- og udenrigsministre, at traktatprocedurer imod Ungarn og Polen skulle fortsætte. Der var endnu ikke basis for at sætte punktum, nåede de frem til.

Artikel 7-sagen mod Polen blev indledt i 2017 på baggrund af reformer af retssystemet.

Den formelle sag mod Ungarn tog sin begyndelse i 2018. Den var baseret på en rapport med en række eksempler på, hvordan landet ikke lever op til fælles EU-værdier. Ungarn har afvist rapporten som politisk heksejagt.

EU-landene forhandler i øjeblikket med EU-Parlamentet om en mulig kobling mellem det fælles budget og retsstatsprincipperne.

En sådan mekanisme blev EU-landenes stats- og regeringschefer enige om på et topmøde i juli, dog i en udvandet version.

Tyskland, som har EU-formandskabet, forsøger nu med et forslag at styrke denne mekanisme, hvilket EU-Parlamentet har krævet.

Idéen er, at man vil betinge udbetalinger fra budgettet med, at de fælles principper skal overholdes.

Ungarn og Polen har truet med at nedlægge veto, hvis det kan true deres ret til EU-penge.

/ritzau/Reuters