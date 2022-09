Ungarn risikerer at miste milliardstøtte fra EU

For første gang overvejer EU at fratage støtte til et medlemsland for ikke at leve op til retsstatsprincipper.

EU-Kommissionen er klar med et forslag om at skære 7,5 milliarder euro af den økonomiske støtte til Ungarn.

Det svarer til omkring 56 milliarder kroner.

Det meddeler EU's budgetkommissær, Johannes Hahn, søndag.

- Beslutningen i dag er et klart eksempel på Kommissionens beslutning om at beskytte EU's budget og bruge alle de værktøjer, der er til rådighed, for at nå dette vigtige mål, siger Hahn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Årsagen er, at EU ikke mener, at Ungarn lever op til principperne i en retsstat.

Desuden har EU gennem længere tid kritiseret den udbredte korruption i Ungarn.

Forslaget er historisk, idet intet EU-medlemsland tidligere er blevet straffet på den måde.

I juli viste en rapport, at der i Ungarn findes "et klima, hvor risikoen for klientelisme, favorisering og nepotisme på højt niveau i den offentlige administration fortsat ikke er taget hånd om".

Ungarn har dog vist en vis vilje til at gøre noget ved problemerne. Landets regering har sagt, at den vil nedsætte en uafhængig myndighed, der skal føre tilsyn med brugen af EU-midler.

EU har svaret, at det muligvis kan fungere, men det kræver, at det implementeres ordentligt.

Den ungarske premierminister, Viktor Orbán, og regeringspartiet Fidesz har flere gange været på kant med EU.

Siden 2010 har regeringen ændret Ungarns grundlov og lavet hundredvis af nye love, der blandt andet begrænser pressefriheden og rettigheder for LGBT-personer.

For få dage siden erklærede et flertal af medlemmerne i EU-Parlamentet, at Ungarn ikke længere kan betragtes som et fuldgyldigt demokrati. Landet er "et hybridregime af parlamentarisk autokrati", lød det.

Hvis Kommissionen beslutter sig for at skære dybt i støtten til Ungarn, skal planen først godkendes af et flertal bestående af 15 EU-lande, inden den kan gennemføres.

/ritzau/dpa