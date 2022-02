Ungarn tillader ikke våben at passere til krigsramt Ukraine

EU- og NATO-landet Ungarn vil ikke sende hverken soldater eller våben til Ukraine, og det vil ikke tillade, at andre lande sender militært kampudstyr gennem Ungarn.

Det oplyser den ungarske udenrigsminister, Peter Szijjarto, mandag, ifølge Reuters.

Ungarn grænser op til Ukraine.

Det vil i så fald betyde, at de panserværnsraketter, som Danmark i weekenden besluttede for at sende til Ukraines hær for at forsvare sig mod de russiske invasionsstyrker, ikke kan sendes via Ungarn.

- Grunden til, at vi har truffet den beslutning er, at sådanne leverancer kan blive mål for fjendtlige militære handlinger ... og vi er nødt til at fastholde sikkerheden for Ungarn ... Så vi ikke bliver involveret i den krig, siger Szijjarto under et besøg i Kosovo.

/ritzau/