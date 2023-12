Ungarn vil blokere for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskab

Ungarns regerende parti har onsdag fremsat et forslag i parlamentet til vedtagelse, som pålægger regeringen ikke at støtte forhandlinger om Ukraines optagelse i EU.

Forslaget kommer, på et tidspunkt hvor Ungarns premierminister, Viktor Orbán, forsøger at sætte de øvrige EU-lande under pres inden næste uges topmøde.

Orban beskyldes af modstandere for at være Ruslands allierede.

Orbans nationalkonservative parti, Fidesz, argumenterer i sit forslag for, at optagelsesforhandlinger med Ukraine skal være baseret på konsensus.

- Betingelserne for det er ikke til stede i dag, hedder det.

Fidesz har absolut flertal i det ungarske parlament.

/ritzau/Reuters