Ungarns socialistledere trækker sig efter stort valgnederlag

Socialistpartiet anerkender vælgernes beslutning, siger formand Gyula Molnár efter nederlag til Viktor Orbán.

Formandskabet for Ungarns største, venstreorienterede oppositionsparti, Ungarns Socialistparti, træder tilbage.

Det sker i kølvandet på et knusende nederlag til premierminister Viktor Orbáns regeringsparti, det konservative Fidesz, ved søndagens parlamentsvalg.

- Vi anser os selv som ansvarlige for det, der er sket, og vi anerkender vælgernes beslutning, siger formand Gyula Molnár til journalister og socialistiske tilhængere.

Ifølge de foreløbige valgresultater står Fidesz til at få to tredjedeles flertal i parlamentet. Det vil give regeringspartiet magt til selv at ændre landets forfatning.

Viktor Orbáns parti ser således ud til at få 134 ud af 199 sæder i parlamentet og bliver det største parti med godt halvdelen af stemmerne. Sådan ser det foreløbige resultat ud med omkring 70 procent af stemmerne optalt.

Dermed sikrer søndagens valg den tredje valgsejr i træk til den kontroversielle premierminister.

