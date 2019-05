Ungarsk politi undersøger om forbrydelse lå bag kollision

Syv sydkoreanske turister er fundet druknet, efter turbåd kæntrer i Budapest. 21 savnes fortsat.

En ungarsk turistbåd kæntrede onsdag aften i Budapest efter en kollision med et stort passagerskib, oplyser politiet.

Syv sydkoreanske turister er fundet druknet. Deres turbåd kæntrede ved kollisionen.

Der var 33 sydkoreanske turister og guider om bord og formentlig to besætningsmedlemmer.

Sagen efterforskes som en kriminel handling.

En talsmand for politiet oplyser, at turbåden sank næsten øjeblikkeligt, efter den blev ramt af en stor passagerbåd tæt på Margrethe-broen, der fører over floden Donau i det centrale Budapest.

Han siger, at det kan tage adskillige dage at få hævet turbåden fra flodbunden.

Han kunne hverken bekræfte eller afvise, om der stadig kunne ligge druknede inde i bådens skrog.

21 personer er fortsat savnet, oplyser myndighederne torsdag.

Donau skærer gennem Budapest og deler byen i to dele - Buda og Pest.

/ritzau/Reuters