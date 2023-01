Unge franskmænd kan nu få gratis kondomer på apoteker

Et tiltag med gratis kondomer til franskmænd under 26 år skal blandt andet forhindre uønskede graviditeter.

Fremover skal Frankrigs unge ikke længere have pungen op af lommen, når de skal have fat i kondomer.

Fra det nye år kan franskmænd, der er under 26 år, nemlig få gratis kondomer på apoteker i hele landet.

Den franske regering siger, at der er tale om et forebyggende tiltag, der skal reducere antallet af uønskede graviditeter og seksuelt overførte sygdomme.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, præsenterede tiltaget tidligt i december. Indledningsvist var det det franskmænd mellem 18 og 25 år, som tiltaget var rettet imod.

Tilbuddet blev dog udvidet efter kritik af, at mindreårige ikke var dækket.

Da initiativet med gratis kondomer blev præsenteret, understregede Macron også behovet for at undervise unge mennesker i seksuel sundhed.

Han sagde, at han ikke mener, at Frankrig gør et godt stykke arbejde, når det kommer til seksualundervisning.

- Virkeligheden er meget, meget langt fra teorien. Vi skal træne vores lærere bedre på dette område. Vi skal gøre dem følsomme igen, sagde præsidenten.

Det seneste år har p-piller og anden prævention såsom spiral været gratis for kvinder under 25 år i Frankrig. Før det var det kun kvinder under 18 år, der kunne få en gratis recept.

Det tiltag var for at sikre, at piger og kvinder ikke holder op med at bruge prævention, fordi de ikke har råd til det.

Det har længe været muligt at få refunderet sine indkøb, hvis man køber kondomer på recept fra en læge eller en jordemoder. Det er et tiltag, der blev indført for at bekæmpe smitte med hiv og andre seksuelt overførte sygdomme.

Ifølge franske sundhedsmyndigheder er der i 2020 og 2021 sket en stigning på omkring 30 procent i antallet af smittetilfælde med kønssygdomme.

/ritzau/dpa