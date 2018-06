Unge kæmper mod Nicaraguas præsident - 121 dræbt siden april

Den største menneskerettighedsgruppe i Managua siger, at regering vil udrydde unge i opposition.

Mindst 121 mennesker er blevet dræbt under en bølge af uroligheder i Nicaragua siden den 18. april.

Det er sket i forbindelse med protester mod præsident Daniel Ortegas regering, siger den største menneskerettighedsgruppe i landet.

- Der er nu tale om en massakre, en menneskelig tragedie, hvor det er formålet at udrydde alle disse unge mennesker, som tænker anderledes og er kritiske over for regeringen, siger Marlin Sierra fra Det Nicaraguanske Center for Menneskerettigheder (Cenidh).

Gruppen siger, at omkring 1300 er blevet såret under protesterne, der blev standset voldeligt af myndighederne.

- Blandt de dræbte er en lille dreng, som blev ramt af skud under sammenstød tirsdag i feriebyen Granada, siger den lokale præst Wilmer Perez i Granada, der ligger 45 kilometer syd for hovedstaden.

Byens rådhus og et af det regerende Sandinistapartis kontorer blev efterfølgende brændt ned sammen med flere butikker. Der har også været plyndringer.

Regeringen siger, at kriminelle står bag plyndringerne, mens oppositionen siger, at volden optrappes af blandt andet motorcykelbander, der terroriserer dem, der går ud efter mørkets frembrud i Managua.

Ortega har domineret nicaraguansk politik i fire årtier, men er i dag under voldsomt pres fra flere sider. Landets erhvervselite har brudt med præsidenten på grund af den brutalitet, som myndighederne har anvendt over for demonstranter.

Den katolske kirke, som også var tæt på Ortega, forsøgte tidligere at mægle i konflikten, men har opgivet det.

Ortega siger, højreorienterede grupper forsøger at destabilisere landet.

Den tidligere partisanleder kom første gang til magten i 1979 i spidsen for en kommunistisk junta. Ortega blev indsat af sandinistiske oprørere efter afsættelsen af Anastasio Somoza.

Ortega mistede magten igen ved et valg i 1990, men vendte tilbage som succesfuld oppositionsleder ved valget i 2006. Han er nu præsident for tredje gang. Hans embedsperiode udløber i 2022.

Europa-Parlamentet har fordømt, hvad det kalder "brutal undertrykkelse" i Nicaragua. I et åbent brev til den 72-årige Ortega opfordrer også erhvervsorganisationen Cosep præsidenten til at fremrykke 2021-valget.

/ritzau/AFP