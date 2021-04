Unge kaster benzinbomber og sten mod politi i Nordirland

En gruppe unge angriber politi i Belfast, dagen efter at uroligheder blussede op mellem grupper i Nordirland.

Politiet i Nordirlands hovedstad, Belfast, er igen torsdag aften blevet mødt af en byge af benzinbomber og sten.

Demonstranter sendte deres kasteskyts mod kampklædt politi, der forsøgte at forhindre en gruppe mennesker i et proirsk område af Belfast i at nærme sig en probritisk gruppe.

Omkring 100 unge gik frem mod politiet, og en del af dem begyndte at kaste sten og benzinbomber. Der forsvandt de unge igen.

Det kommer efter en aften og nat, hvor unge nordirere i et probritisk område satte ild til en kapret bus og angreb politibetjente med sten.

Det var det seneste i en række af angreb, der begyndte i den nordirske hovedstad og andre dele af landet i sidste uge.

Det har især været den probritiske side af Belfast, der har været præget af uroligheder.

Volden er opstået midt i en voksende frustration blandt de mange nordirere, som er tilhængere af en tæt tilknytning til resten af Storbritannien.

De er blandt andet utilfredse med nye handelsbarrierer, der er opstået som følge af Storbritanniens udtræden af EU.

Det har da også stor betydning, siger en af indbyggerne i Belfast, 56-årige Fiona McMahon.

- Men det har dybe rødder, det handler ikke kun om brexit, forklarer hun.

- Briterne gør hvad helvede de vil, og vi mærker følgerne bagefter, tilføjer hun.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har sagt, at han er "dybt bekymret" over volden.

De voldelige uroligheder i Belfast natten til torsdag er blevet fordømt af både den britiske og den irske regering samt af Nordirlands politiske ledere.

Både politikere og politi betegner det som de værste uroligheder i Nordirland i årevis.

- Det faktum, at det var sekterisk vold, og der var store grupper på begge sider, er ikke noget vi har set i en årrække, sagde vicepolitichef Jonathan Roberts.

