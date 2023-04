To unge kvinder dræbt i skudangreb på Vestbredden

To israelske kvinder i 20'erne er fredag blevet dræbt i et skudangreb på Vestbredden nær den israelske bosættelse Hamra.

Det oplyser det israelske militær ifølge avisen Haaretz.

Kvinderne kom kørende i en bil sammen med en tredje kvinde, da der blev affyret skud mod dem.

Den tredje kvinde, som er 45 år, overlevede angrebet, men er såret.

Derudover er en palæstinensisk mand kommet til skade.

Hændelsen blev i første omgang anmeldt som et trafikuheld. Nærmere bestemt troede man, at de israelske kvinders bil var kollideret med en anden bil.

Men da redningsmandskab ankom til stedet, stod det klart, at bilen var blevet beskudt. Det vidnede skudhuller i karosseriet om.

Gerningsmanden eller -mændene er endnu ikke pågrebet.

Ifølge Haaretz leder israelsk militær efter den eller dem, der stå bag angrebet, i et område omkring bosættelsen Hamra.

Vestbredden har været besat af Israel siden seksdageskrigen i 1967.

Dele af Vestbredden er dog under Det Palæstinensiske Selvstyres kontrol - både civilt og militært. Andre dele af området er dels under palæstinensisk kontrol, dels under israelsk kontrol.

Endelig er der områder - herunder de israelske bosættelser - som er under fuld israelsk kontrol. Siden 1967 har Israel løbende etableret nye bosættelser på Vestbredden.

/ritzau/